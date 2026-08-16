Medios brasileños reportan que lujoso jet vinculado a exbanquero detenido fue incautado en Paraguay

Un lujoso avión ejecutivo de la flota del exbanquero brasileño Daniel Vorcaro fue incautado en territorio paraguayo durante un operativo coordinado entre la Policía Federal (PF) de Brasil y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, según reveló este domingo el portal brasileño UOL.

La aeronave, valuada en unos 120 millones de reales (más de 20 millones de dólares), fue trasladada este domingo hasta el Aeropuerto Internacional de Brasilia, donde quedó a disposición de la Justicia brasileña.

Se trata de un jet Gulfstream modelo GV-SP, registrado bajo el prefijo PR-PSE a nombre de Viking, una firma de gestión patrimonial perteneciente al exfinancista de Banco Master, quien permanece recluido en Brasilia desde el pasado 4 de marzo.

AVIÃO DE R$ 120 MILHÕES DE VORCARO É LOCALIZADO NO PARAGUAI



A PF localizou no Paraguai a aeronave pertencente a Daniel Vorcaro. Com apoio das autoridades paraguaias, o avião retornou ao Brasil e chegou a Brasília, onde será submetido às medidas judiciais cabíveis pic.twitter.com/ngxiWwgCBZ — Pri (@Pri_usabr1) August 16, 2026

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Misteriosos vuelos internacionales desde Asunción

De acuerdo con lo reportado por UOL —citando además investigaciones periodísticas de Folha de S. Paulo—, la aeronave continuó operando con regularidad incluso después de la detención de Vorcaro.

Las autoridades detectaron al menos 16 vuelos internacionales efectuados por el jet mientras su propietario estaba preso. Las rutas conectaban diversos puntos de Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Medio Oriente, teniendo de forma recurrente como origen o destino la ciudad de Asunción.

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Hasta el momento, los investigadores no precisaron la identidad de los pasajeros ni los fines de las operaciones realizadas mientras Vorcaro continuaba tras las rejas. La defensa del exbanquero no emitió declaraciones tras ser consultada por el medio brasileño.

El procedimiento contó con la colaboración interinstitucional de autoridades paraguayas para asegurar la custodia del aparato y su posterior traslado a Brasil.

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