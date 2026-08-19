Colombia registra 314 fallecidos diez días después del terremoto de magnitud 7,4

La entidad detalló que aún hay 262 desaparecidos, elevó a 4.437 los heridos y cifró en 364 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 147.464, correspondientes a 262.154 personas en 471 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas destruidas aumentó a 30.664, mientras que otras 136.946 tienen daños y 302 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente.

También fueron registrados daños en 352 centros de salud, 3.470 centros educativos, 4.971 centros comunitarios, 449 vías, 105 acueductos, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo y afectó además a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se ubicó el epicentro, en el municipio de San José del Palmar.