Flávio Bolsonaro defiende reducir a 14 años la mayoría de edad penal para delitos graves

"Quiero la edad penal en 14 años para los delitos atroces", declaró el aspirante del Partido Liberal (PL) en una transmisión en directo en sus redes sociales, tras hacer campaña en la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país.

Cómo hizo su padre durante su mandato (2019-2022), el primogénito de Bolsonaro transmitió su discurso en su canal de Youtube durante poco más de una hora para hablar principalmente de economía y seguridad.

En este contexto, citó un artículo de CNN Brasil sobre el caso de cinco adolescentes detenidos por supuestamente haber violado a dos jóvenes de 14 años entre julio y agosto de este año en una escuela de la zona metropolitana de Recife.

"¿Ustedes creen que un maleante de estos de 14 años no sabe lo que está haciendo? Claro que lo sabe y rara vez permanece más de tres años preso", aseguró el senador, al lado del exsecretario de Seguridad de São Paulo y candidato al Senado Guilherme Derrite.

La propuesta de Flávio supone ir un paso más allá con respecto al plan de Gobierno que presentó a la Justicia Electoral.

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En él, afirma que, si gana las elecciones, su Gobierno "apoyará y sancionará" la reducción de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, además de "sancionar también a los mayores de 14 años que cometan delitos graves, como violación, tráfico de drogas, tortura y asesinato".

Actualmente, la mayoría de edad penal en Brasil está en los 18 años y ya hay proyectos en curso en el Parlamento para rebajarla a 16.

Cuando un menor entre 12 y 17 años comete una infracción es llevado ante un tribunal especial que se rige por el Estatuto del Niño y el Adolescente, el cual contempla como forma de castigo diversas "medidas socioeducativas" en vez de penas de cárcel.

Una de las más severas es la privación de la libertad del adolescente en un centro para jóvenes, pudiendo permanecer hasta los 21 años como máximo.

La seguridad es una de las banderas de la campaña de Flávio Bolsonaro, que también ha propuesto penas más duras para los ladrones de celulares, construir más cárceles y la castración química para los pederastas.

Según el último sondeo de la firma Quaest, el senador está en empate técnico con el presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a una eventual segunda vuelta de las elecciones.