Trump dice que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong Un este año

“Sí, me reuniré con él”, respondió Donald Trump, interrogado al respecto mientras mostraba a algunos periodistas las reformas en curso en la Casa Blanca.

Asimismo, precisó que Corea del Norte cuenta con “57 armas nucleares muy potentes”, una referencia muy específica e inusual sobre el arsenal atómico de Pyongyang. “Nunca se debió permitir que esto ocurriese (...) pero las consiguió”, agregó.

El ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, declaró horas después ante legisladores de su país que el Norte posee “alrededor de 80 a 120” armas nucleares.

Al ser preguntado si Washington había “renunciado” a la desnuclearización de Corea del Norte, Ahn dijo que no lo creía.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung —que aboga por reforzar la defensa para reducir la dependencia de Estados Unidos— dijo el miércoles por la noche que haría “todo lo posible” para contribuir a los esfuerzos de Trump por lograr la paz con el Norte.

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Contactos con Kim

Trump insinuó el lunes que habló con Kim, recalcando que ambos guardan una “muy buena relación”. Sin embargo, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, aseguró el martes no estar al tanto de tales contactos.

Trump y Kim Jong Un se reunieron tres veces durante el primer mandato del republicano, pero desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 no se han vuelto a encontrar.

“Ha habido una persistente especulación de que Washington podría buscar volver a hablar con Pyongyang antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en noviembre”, apuntó a AFP Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos.

“Para Trump, una reunión con (...) Kim Jong Un podría suponerle una oportunidad de asegurarse un legado en materia de política exterior”.

Por su parte, Park Won-gon, profesor de la Universidad de Mujeres Ewha, señaló que reducir las maniobras podría favorecer el diálogo.

“La suspensión de los ejercicios conjuntos siempre ha sido un prerrequisito de Corea del Norte para dialogar con Estados Unidos”, explicó a la AFP.

Trump sostuvo el lunes, al ser preguntado sobre si Kim había respondido a sus pedidos para hablar: “Sí, lo ha hecho”.

No obstante, la hermana del líder norcoreano afirmó el miércoles que no tiene constancia de que Kim Jong Un y Trump hubieran mantenido algún contacto.

“No tengo conocimiento alguno al respecto”, dijo en un comunicado. “Y probablemente sea el único asunto relacionado con la política exterior de nuestra alta dirección del que no estoy al tanto”, agregó.

Con todo, Kim Yo Jong comentó que su hermano guardaba un “buen recuerdo y una buena impresión” de Trump y que la relación entre ambos líderes continúa siendo “excelente”.

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Maniobras acortadas

En paralelo, Trump anunció el domingo una reducción “considerable” de la participación estadounidense en los ensayos militares anuales denominados “Ulchi Escudo de Libertad” con Corea del Sur, debido a su “muy buena relación” con el líder norcoreano.

El ejército surcoreano indicó este miércoles que las maniobras terminarán el viernes, y no el 27 de agosto, como estaba previsto.

El Estado Mayor surcoreano agregó en un comunicado que la decisión fue tomada “por sugerencia de la parte estadounidense”.

Las maniobras apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte.

En cualquier caso, la hermana de Kim le restó importancia al cambio: “no consideramos que merezca un comentario y nos parece completamente carente de interés”, dijo.

A su modo de ver, reducir la escala o la duración de los ejercicios no los priva de su naturaleza “provocadora y agresiva”.