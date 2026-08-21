Epidemia de ébola en RD Congo “avanza de forma exponencial”, según ONU

“La epidemia de ébola avanza de forma exponencial” y “se expande ampliamente: ya cubre una superficie superior a la de Francia”, dijo Harneis desde Bunia (RDC) en una rueda de prensa transmitida en la ciudad suiza de Ginebra.

A día de hoy, la epidemia ha causado “más de 2.500 muertos”, la mitad de ellos “en los veinte últimos días”, precisó.

“Su avance supera la rapidez de nuestra respuesta, se intensifica y se expande más rápido que los esfuerzos desplegados en toda la región”, enfatizó.

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En apenas tres meses, la epidemia ha superado la ocurrida entre 2018 y 2020 en el este de la RDC, considerada entonces la más mortífera de la historia del país con 2.299 fallecidos de 3.381 casos confirmados, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en base a lo reportado por las autoridades congoleñas.

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El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, mató a más de 15.000 personas en África en los últimos cincuenta años.

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No existe ninguna vacuna ni tratamiento específico aprobado contra la cepa Bundibugyo, responsable del actual brote, aunque hay ensayos clínicos en curso.

Esta semana se aprobó el envío a la RDC de un lote de 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, homologada contra otra cepa del virus, Zaire, para evaluar su eficacia con la variedad Bundibugyo.

La respuesta sanitaria está siendo criticada por su lentitud y falta de organización y se enfrenta a la desconfianza de una parte de la población.