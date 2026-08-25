Díaz-Canel afirma que Cuba "saldrá adelante" con las reformas económicas en marcha

"Cuba saldrá adelante con la implementación de las transformaciones económicas y sociales, dándole participación a todos, siempre desde una orientación hacia el bienestar del pueblo y el desarrollo del país", aseguró el mandatario, según un reporte publicado por la Presidencia en las redes sociales.

Las reformas buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que se ha agudizado en los últimos años por motivos internos y externos. La pasada semana el presidente cubano aseguró que un 76,1 % de las transformaciones ya cuentan con respaldo jurídico.

Además, Díaz-Canel se pronunció sobre la necesidad de reducir los costos improductivos, la dependencia de las importaciones de productos acabados y defendió la incorporación de tecnología, conocimiento e innovación.

"No tiene sentido que en nuestro modelo económico y social tengamos en cuenta a todos los actores económicos si estos no están en función de las estrategias de desarrollo territorial y local, y del Plan Nacional de Desarrollo", señaló.

También indicó que el contacto con el sistema empresarial insular será "constante" al que consideró "uno solo", pese a incluir formas estatales y no estatales.

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Según refirió el reporte, en el encuentro participaron empresarios no estatales de los sectores de la alimentación, agricultura, energía, transporte, asesoramiento jurídico y otros.

Varios de ellos expusieron "sus experiencias de trabajo; y hablaron de prejuicios y trabas que persisten en niveles intermedios de dirección", atribuidas a veces al desconocimiento de las reformas aprobadas en junio.

Por su parte, Díaz-Canel criticó ganancias ilegítimas, especulación y precios abusivos, así como la falta de adopción de los pagos por transparencia. Recomendó a los empresarios mirar por lo que aportan a la sociedad "y en fin de cuentas, a la soberanía".

Las medidas recién aprobadas contemplan cambios que buscan dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales, autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera y descentralizar en los municipios una serie de competencias.

Para el sector privado posibilitarán que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa, la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas.

Por primera vez, permitirán la creación de mipymes (pequeñas y medianas empresas) en la agricultura, donde solo podían operar cooperativas.

Estas medidas han llegado en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el producto interno bruto (PIB) de la isla se ha contraído un 15 %, según cifras oficiales.

Pero también cuando la situación económica se ha agravado desde el último enero, a partir de que EE.UU. aplica una política de máxima presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero, al que ha sumado una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.