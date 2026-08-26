Carlos III y Camila realizarán en otoño un viaje oficial por antiguas colonias del Caribe

Esta visita se extenderá por estos tres países durante ocho días: entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, y el programa completo de actos se dará a conocer más adelante.

Como monarca británico, Carlos III es, además, jefe ceremonial de la Mancomunidad de Naciones (la Commonwealth, compuesta por más de 50 países con lazos históricos con el Reino Unido) y las fechas del viaje coinciden con la reunión anual de líderes de Gobierno de la organización, que se celebra este año entre el 1 y el 4 de noviembre en St. John's, capital de Antigua y Barbuda.

Antes de esta cumbre, que será el punto álgido del viaje, Carlos III y Camila empezarán su visita otoñal en las Bahamas, donde el monarca sigue ejerciendo de jefe de Estado. La última vez que visitó el archipiélago fue en 1973, todavía como príncipe de Gales.

Después viajarán a Guyana, bajo petición del Gobierno británico e invitados por el actual presidente del país, para celebrar el 60 aniversario de las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y Guyana.

Por último, Carlos III y Camila finalizarán su gira por el Caribe en Antigua y Barbuda, también en su primera vez como rey y nueve años después de su última visita al país, en noviembre de 2017, tras la devastación de los huracanes Irma y María.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El monarca británico presidirá en St. John's la reunión de líderes de la Mancomunidad de Naciones, con más de 56 mandatarios y representantes empresariales y de la sociedad civil, que en esta ocasión se celebra bajo el lema 'Acelerando asociaciones e inversión para una Commonwealth próspera'.

De acuerdo con Buckingham, el viaje otoñal de Carlos III y Camila "celebrará las comunidades, las culturas y la naturaleza" dentro de la familia de la Commonwealth.