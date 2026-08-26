EEUU determina que un deslizamiento, no un terremoto, generó la actividad sísmica en Nepal

El USGS, con sede en Virginia, explicó en una actualización a las 02:52 GMT que un análisis adicional de las ondas sísmicas de largo período mostró que la energía sísmica no fue producida por un terremoto.

El USGS actualizó el evento a magnitud 5,2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal.

La ubicación del evento fue estimada a partir de imágenes satelitales, detalló.

El organismo había situado inicialmente el evento a unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari, cerca de la frontera con China, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La riada en Nepal ha golpeado con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que deja, por el momento, al menos 98 muertos y casi un millar de desaparecidos.