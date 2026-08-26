HRW denuncia que Zambia cerró sus tribunales durante el plazo de impugnación electoral

“Las medidas que niegan de forma efectiva a la oposición un acceso crucial a los juzgados para impugnar el desarrollo y la validez de las elecciones presidenciales representan un duro golpe a la administración de la justicia, la transparencia y el debido proceso en Zambia”, afirmó el director de Incidencia para África de HRW, Allan Ngari, en un comunicado.

Los juzgados del país fueron acordonados por efectivos policiales la mañana del 24 de agosto, fecha en la que vencía el plazo constitucional de siete días para interponer recursos contra los resultados oficiales anunciados el 18 de agosto.

“El cierre de los tribunales en estas circunstancias plantea serias preocupaciones, en particular para la administración de justicia en Zambia”, señaló HRW.

Respecto a los motivos del bloqueo, la policía zambiana sostuvo que el cierre respondió a una “medida preventiva y basada en datos de inteligencia”, mientras que un memorando interno de la administración judicial notificó al personal que los edificios permanecían cerrados “por razones de seguridad” hasta que la situación fuera contenida.

La clausura de las sedes judiciales provocó también el rechazo de la Asociación de Abogados de Zambia y de siete organizaciones de la sociedad civil, las cuales manifestaron mediante un comunicado que “el derecho de acceso a los tribunales carece de sentido si estos se pueden cerrar simplemente en el momento preciso en que los ciudadanos más los necesitan”.

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La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) otorgó la victoria a Hichilema con el 60,5 % de los sufragios, frente al 37,9 % obtenido por el opositor Brian Mundubile, quien denunció "graves irregularidades, inconsistencias y circunstancias" en el recuento y adelantó su intención de acudir al Tribunal Constitucional.

Tras las elecciones, el diputado y exministro Mutotwe Kafwaya, del Partido Nacional Revolucionario-Partido Unido (NRPUP), falleció en una redada policial en una propiedad vinculada a Mundubile, dentro de un operativo contra una presunta milicia que concluyó con once detenidos por constituir una "amenaza para la seguridad del Estado".

El comunicado de HRW se divulgó después de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instara el miércoles pasado al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia, mientras que la Unión Europea (UE) alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia es uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, EE.UU. y la UE por sus reservas de cobre.