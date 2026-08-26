Las empresas piden que Brasil acelere su agenda de adaptación ante los riesgos de El Niño

"Venimos hablando de una agenda de adaptación y de emergencia climática hace mucho tiempo porque no podemos ignorar los efectos adversos de los cambios climáticos, pero El Niño nos muestra que no estamos haciendo las cosas a la velocidad necesaria", afirmó este miércoles a EFE la presidenta del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS), Marina Grossi.

Según la dirigente empresarial, los graves efectos que El Niño puede tener en los próximos meses en la economía brasileña, como reducción de agua en las centrales hidroeléctricas e inflación en los alimentos, debido a una sequía prolongada, exigen medidas de adaptación que tenían que haber sido adoptadas previamente.

El CEBDS, organización que reúne a más de 110 grandes empresas brasileñas y afirma representar cerca de un tercio del producto interior bruto (PIB) del país, admitió en un reciente comunicado que el sector privado está en alerta ante la posibilidad de que Brasil enfrente entre 2026 y 2027 El Niño más intenso en las últimas décadas.

El fenómeno, según el organismo que es considerado como el principal vocero de las empresas que luchan por un desarrollo sostenible en Brasil, puede causar una prolongada y grave sequía en la Amazonía y en el noreste del país, así como lluvias excesivas en el sur.

De acuerdo con el CEBDS, un El Niño más severo en un contexto de cambios climáticos impactará significativamente los sistemas hídricos de Brasil, las cadenas productivas y los ecosistemas estratégicos, y puede generar enormes pérdidas económicas al afectar la disponibilidad de agua, la productividad agrícola, la generación de energía y la estabilidad social.

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"La amenaza deja claro que nos falta adaptación. Tenemos políticas de adaptación, pero no tenemos recursos para implementarlas. Cuando se trata de mitigación (de los cambios climáticos), podemos reducir las emisiones en cualquier momento. Pero la adaptación tiene que ser inmediata para enfrentar lo que está ocurriendo y El Niño ya está ocurriendo", dijo Grossi.

Según la dirigente, esas medidas de adaptación son necesarias para, por ejemplo, evitar la fuerte subida del precio de los alimentos que se espera, y el consecuente repunte de la inflación, cuando El Niño se manifieste con mayor intensidad.

"El 90 % de nuestra agricultura depende del régimen de lluvias y por eso necesitamos adoptar medidas para mejorar la gestión del agua cuando enfrentemos algún evento climático externo", dijo.

De acuerdo con el CEDBS, los boletines más recientes de monitoreo de El Niño de órganos como el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) indican que hay más de un 90 % de probabilidad de que alcance la clasificación de "muy fuerte" y de que el fenómeno persista hasta comienzos de 2027.

La expectativa es que el fenómeno alcance su pico entre octubre y diciembre, período que coincide precisamente con el inició de la siembra de la próxima cosecha brasileña.

Según la entidad, en las dos últimas veces en que fue calificado como "muy fuerte", en 1997-1998 y en 2015-2016, el fenómeno tuvo un impacto significativo en la economía, con sequías prolongadas, reducción de la generación hidroeléctrica y aumento de los incendios.

"El episodio de 2026 preocupa a las autoridades precisamente por la posibilidad de que tenga una intensidad comparable", según el CEBDS.

La crisis climática es uno de los temas que se discutirá en la cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que organiza la Agencia EFE en São Paulo el próximo 3 de septiembre y que contará con la participación de autoridades, expertos y representantes del sector empresarial, entre ellos del CEBDS.

El evento cuenta con el patrocinio de ApexBrasil y WWF-Brasil, además del apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.