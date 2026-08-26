Más de 20 detenidos por falsificar títulos de docentes para obtener cargos en Panamá

Este caso estalló meses atrás, cuando la entonces ministra de Educación Lucy Molinar, quien renunció el pasado 12 de agosto al cargo, denunció la detección de funcionarios que aspiraban a ascensos en el Meduca con títulos falsos.

El Meduca informó el pasado 12 de agosto que hasta esa fecha se habían "formalizado las denuncias contra 701 funcionarios" con diplomas y otros documentos académicos falsos.

"No puede ser que haya gente que no tiene ni título de bachillerato y aparezca con licenciaturas y maestrías. Falsificaron el de bachillerato, el de licenciatura y hasta el de maestría (...) cuando la politiquería se toma una institución pasan cosas terribles. Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando redes de manejos irregulares y vamos a tratar de llegar todo lo lejos que se pueda para poner orden", declaró a mediados de julio pasado Molinar.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) precisó este miércoles que la veintena de personas fueron detenidas en siete de las diez provincias de Panamá, durante diligencias en las que se ubicaron indicios como diplomas, facturas y equipos tecnológicos.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía dijo que la investigación se desarrolla tras las denuncias presentadas por el Ministerio de Educación "sobre irregularidades detectadas en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), plataforma oficial empleada para la selección de aspirantes en los Concursos de Nombramiento Docente".

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"De acuerdo con la denuncia, esta presunta red criminal se estaría dedicando a la confección y venta expedita de títulos, créditos y diplomas falsos, utilizando de forma fraudulenta el nombre de prestigiosas instituciones universitarias", añadió la información oficial.

Según datos del Meduca difundidos al inicio del año escolar 2026, el pasado marzo, en Panamá hay 52.757 docentes que atienden a más de 950.000 estudiantes, la gran mayoría de ellos del sectores público.