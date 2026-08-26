Muere el exjefe de la guardia presidencial de Ruanda tras permanecer doce años en prisión

La muerte de Byabagamba fue confirmada a través de la red social X por su hermano, el exasesor presidencial y disidente exiliado David Himbara.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido hermano, el coronel Tom Byabagamba, quien falleció mientras se encontraba en prisión en Ruanda", declaró Himbara en un comunicado en el que no precisó la causa del deceso.

De momento, las autoridades ruandesas no se han pronunciado de momento sobre el fallecimiento de Byabagamba, una figura cuya situación judicial ha sido tratada como un tema tabú en el país.

Byabagamba estuvo al frente de la guardia presidencial hasta que en 2010 fue destituido tras distanciarse de Kagame. En agosto de 2014 fue detenido por las fuerzas de seguridad junto al brigadier general Frank Rusagara -quien también murió en prisión el año pasado- y despojado de su rango militar.

En 2016, el Tribunal Alto Militar condenó a ambos a penas de cárcel por delitos que incluían la incitación a la insurrección y el menoscabo de la imagen del Ejecutivo, aunque en 2019, el Tribunal de Apelación redujo la sentencia inicial de Byabagamba de 21 a 15 años de prisión.

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Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) tildaron el juicio de inconsistente y denunciaron que la condena respondía a un patrón recurrente de silenciamiento de opositores y disidentes dentro del estamento militar.

Aunque a Kagame se le atribuye la reconstrucción y estabilización del país tras el genocidio de 1994, defensores de derechos humanos y opositores señalan un creciente autoritarismo marcado por la persecución a la disidencia política y el acoso a la prensa independiente, acusaciones que el Gobierno de Kigali niega de forma categórica.