Nicaragua envía condolencias y solidaridad a China tras grave riada entre Nepal y el Tíbet

"Con gran tristeza hemos conocido de esta tragedia que enluta a centenares de familias en la Región Autónoma de Xizang", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un mensaje.

En el texto, dirigido a su homólogo chino, Xi Jinping, Ortega y Murillo enviaron sus "más sinceras y sentidas condolencias y, sobre todo, (...) oraciones para el consuelo de las familias afectadas, de las comunidades que han perdido seres queridos, confiando en la pronta recuperación de las infraestructuras que atienden esos territorios".

"Estamos con ustedes en estos momentos dolorosos, sabiendo que en ese país, potente, fraternal y solidario, las respuestas son inmediatas y la normalidad se recupera con prontitud más allá del dolor y el desconsuelo", agregaron.

Al menos 98 personas murieron y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles después de la riada que arrastró puentes, cortó carreteras y dañó infraestructuras hidroeléctricas.

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentran en Nepal, donde la Oficina del Primer Ministro informó de la recuperación de 95 cadáveres en las zonas afectadas.

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El mismo balance oficial indicó que permanecían sin contacto 484 turistas, 391 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.