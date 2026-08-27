Al menos 53 ucranianos desaparecidos en la riada de Nepal, según Kiev

“Al mismo tiempo, en estos momentos no hay información sobre la existencia de ciudadanos ucranianos entre los muertos y heridos”, dijo el Ministerio ucraniano en una nota recogida por la agencia de noticias Ukrinform.

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 826 la cifra de personas desaparecidas tras la riada en la frontera nepalí con Tíbet, entre ellas 466 extranjeros.

A este último recuento se suman los 3 fallecidos y 558 desaparecidos reportados en el lado chino de la frontera, en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el total provisional a nivel transfronterizo a 168 muertos y cerca de 1.400 desaparecidos, a la espera de datos consolidados formalmente entre Katmandú y Pekín.

De momento, las autoridades de Nepal han recuperado 165 cuerpos, según el último recuento de este jueves, que se suman a los 3 fallecidos reportados por la parte china.