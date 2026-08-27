Al menos 73 personas han muerto por inundaciones en el Yemen desde julio, según ONG

La organización dijo en un comunicado que las fuertes lluvias comenzaron a principios de julio y se intensificaron en agosto, algo que ha provocado severas consecuencias en casi todas las provincias del Yemen, que también han sido escenario de tormentas eléctricas y relámpagos.

Según los pronósticos, debido a que las precipitaciones son superiores a la media, las lluvias torrenciales podrían continuar hasta finales de agosto, lo que aumentaría considerablemente el riesgo de nuevas inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, cierres de carreteras y daños en infraestructura civil.

La FICR citó datos de la Sociedad de la Media Luna Roja de Yemen (SMRY), correspondientes a julio y la primera quincena de agosto, que muestran que 7.680 familias, o alrededor de 53.760 personas, se han visto afectadas total o parcialmente.

Las muertes se deben a múltiples causas, como ahogamientos, derrumbes de viviendas, inundaciones repentinas, tormentas eléctricas y rayos, según la FICR.

Las inundaciones y las fuertes lluvias han dañado o destruido viviendas y refugios para desplazados internos, carreteras e infraestructura eléctrica, tierras agrícolas y cultivos, ganado, vehículos y depósitos de agua, añadió.

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Estas últimas inundaciones se producen apenas unos meses después de la grave emergencia por el mismo fenómeno en marzo, cuando las autoridades sanitarias informaron de unos 30 fallecidos y 47 heridos en diez provincias del país árabe.

Las inundaciones se han convertido en uno de los desastres recurrentes más graves en los últimos años en el Yemen, un país devastado por más de una década de guerra y que cuenta con una infraestructura dilapidada.