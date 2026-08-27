Al menos cinco personas murieron tras las recientes lluvias en Caracas, según alcaldesa

En su cuenta de X, detalló que las lluvias causaron, también, la caída de 31 árboles, 29 deslizamientos de tierra y la inundación de 45 vías, además de daños en viviendas, aunque no precisó la cifra.

"El llamado siempre es a la precaución y a la conciencia, así como a la reutilización de desechos sólidos, mediante el método de economía circular, para evitar el colapso de los afluentes", subrayó la alcaldesa.

Meléndez aseguró que existe un "plan permanente" para el mantenimiento de quebradas y torrenteras, pero apuntó que estas acciones "requieren de la conciencia de las comunidades, en cuanto al manejo de los desechos sólidos para evitar desbordamientos y deslizamientos".

En este sentido, detalló que, durante labores de mantenimiento, se han hallado "objetos de gran tamaño, como partes de vehículos, electrodomésticos, entre otros, que pueden causar obstrucciones y afectar viviendas y vías, especialmente en períodos de lluvia".

El pasado sábado, el diputado opositor y dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles indicó que "no se puede callar la terrible falta de mantenimiento de todo" y añadió que "cada emergencia muestra la ruina" del país, en referencia a las inundaciones provocadas por las lluvias.

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El 16 de agosto, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Antonio Palacios, ya había informado que dos niñas fallecieron en la parroquia La Vega, en el oeste de Caracas, tras ser arrastradas por una corriente de agua durante fuertes lluvias.

Asimismo, señaló entonces que los bomberos determinaron el desalojo preventivo de 12 familias tras evaluar tres viviendas situadas en un terreno inclinado en la parroquia La Pastora, en el norte de la ciudad.