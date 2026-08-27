Alemania reporta cifra récord de 15.800 muertes vinculadas al calor este verano

El último récord, que ascendía a 14.000 decesos, databa de la semana pasada y tomaba en cuenta las cifras recopiladas a nivel nacional hasta el 9 de agosto.

Según el RKI, el grupo más afectado fue el de las personas mayores de 75 años.

El instituto indicó que 9.600 de las 15.800 muertes vinculadas al calor se registraron durante la semana del 22 al 28 de junio, cuando Alemania alcanzó temperaturas récord que superaron los 41 ºC en algunos lugares.

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Entre finales de julio y mediados de agosto, un período igualmente muy caluroso, se registraron alrededor de 4.000 muertes relacionadas con la ola de calor, agregó el RKI.

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Este verano boreal, el calor y la sequía azotaron gran parte de Europa, lo que contribuyó a un aumento en la mortalidad relacionada con las altas temperaturas.

La magnitud de estos decesos se calcula mediante métodos estadísticos, que comparan el número de fallecimientos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor.

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Esto es necesario porque el calor no puede indicarse como causa de la muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas sobre los motivos de los decesos.

En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, lo que conduce a la muerte.