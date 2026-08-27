Argentina expulsa a una ciudadana boliviana condenada a 8 años de prisión por narcotráfico

La cartera indicó en una publicación en la red social X que Saavedra Chungara, a quien señaló como líder de una organización narcocriminal con base en el barrio popular 1-11-14 de Flores, fue expulsada mediante un operativo de la Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El Ministerio aseguró que la mujer “no podrá volver a ingresar a la Argentina”, aunque no detalló cuándo se produjo la expulsión ni el país al que fue trasladada.

Saavedra Chungara, de 55 años, había sido condenada el 26 de mayo pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, en un juicio abreviado, como autora de tráfico y transporte agravado de estupefacientes.

La causa se inició a partir de un operativo realizado el 19 de enero de 2022 en un campo de la localidad bonaerense de Rancagua, cerca de Pergamino, donde una avioneta sobrevoló varias veces la zona y arrojó paquetes con cocaína.

Ese día fueron detenidos Saavedra Chungara, dos de sus hijos y otros dos colaboradores. Inicialmente fueron incautados unos 130 kilos de cocaína, pero posteriores procedimientos permitieron elevar el total relacionado con la causa a 289,1 kilos.

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El episodio fue conocido como el “narcobombardeo” debido al método utilizado para introducir la droga en el país mediante vuelos clandestinos desde Bolivia.

Los hijos de Saavedra Chungara, Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra, el brasileño Elves García de Olivera y el paraguayo Denicio Zacarías Reyes fueron condenados a cuatro años de prisión como partícipes secundarios.

Según la investigación judicial, Saavedra Chungara coordinaba la logística para recibir los cargamentos, aunque las órdenes sobre los envíos procedían de personas radicadas en Bolivia que aún no habían sido identificadas.