Asesinato de un empresario colombiano fue un error del sicario que se equivocó de víctima

"Los elementos materiales probatorios recopilados (...) indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, en el momento de su ejecución se ejecutó (sic) contra la víctima equivocada", manifestó la Fiscalía en un comunicado, sin dar detalles de esa conclusión.

El ente acusador presentó hoy ante un juez de control de garantías a Leonel Llanos Paternina, capturado el miércoles en Villavicencio, capital del departamento del Meta, señalado como la persona que hizo seguimiento a la víctima para su asesinato y conducía la motocicleta en la que huyó el pistolero, que no ha sido identificado.

Otro hombre que participó en el crimen y que supuestamente facilitó la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo, agregó la Fiscalía.

Aponte Fonnegra, propietario de la marca Arroz Sonora, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, fueron asesinados el 11 de febrero a la salida de un gimnasio en La Cabrera, un barrio acomodado de Bogotá.

El día del crimen, un sicario interceptó al empresario, que también tenía negocios de ganadería, y a su escolta y les disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga.

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El crimen causó conmoción porque Aponte Fonnegra era muy conocido en el sector agropecuario, participaba de forma activa en iniciativas vinculadas al desarrollo del campo colombiano y no tenía enemigos ni había recibido amenazas, según sus familiares.

Además de su actividad empresarial, era triatleta y directivo de una fundación de ayuda social para niños pobres, facetas que, según allegados, daban cuenta de su compromiso tanto con el ámbito productivo como con causas comunitarias.

Las primeras conclusiones de la Fiscalía sobre la equivocación del sicario que perpetró el crimen fueron confirmadas por el abogado de la familia de la víctima, el exfiscal Mario Iguarán.

"Si bien aún no se ha identificado la persona o el sujeto que disparó contra Gustavo Andrés y su escolta, debe decirse que dentro de la investigación está plenamente acreditado, por prueba testimonial, documental y técnica, que se trató de un lamentable error", manifestó Iguarán en un video.

El abogado agregó que el sicario "pretendía era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda", quien al parecer tenía algún parecido físico con el empresario arrocero, que fue quien acabó tiroteado junto con su escolta.