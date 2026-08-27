Brasil desarticula una red que captaba mujeres para su explotación sexual en Francia

La Policía Federal cumplió órdenes de registro en seis direcciones de los municipios de São Bernardo do Campo y São Vicente, en el estado de São Paulo (sureste), en busca de pruebas, según señaló la institución en una nota.

En paralelo, la Justicia impuso medidas cautelares contra tres investigados y decretó el embargo de hasta 10 millones de reales (casi 2 millones de dólares) en bienes, cuentas y activos financieros de dos de ellos y empresas vinculadas a estos.

De esta forma, los sospechosos tendrán que entregar sus pasaportes, llevar tobillera electrónica y comparecer ante las autoridades cuando se les requiera.

La investigación, que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad francesas, descubrió que el grupo de trata "ofrecía a las víctimas documentos de viaje, billetes, alojamiento y difusión de anuncios en el extranjero".

Los investigados podrían responder ante la Justicia por los delitos de trata internacional de personas con fines de explotación sexual y organización criminal, de acuerdo con la Policía Federal brasileña.