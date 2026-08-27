Burnham descarta celebrar un referéndum sobre la unificación de Irlanda

El líder laborista efectuó esas declaraciones en Belfast durante su primera visita a la provincia británica de Irlanda del Norte desde que asumió la jefatura del Gobierno del Reino Unido el pasado julio.

"Estoy aquí, como dije antes, para escuchar, y adoptaré un enfoque colaborativo, pero hay algunos asuntos que estarán fuera de la agenda, y ese es uno de ellos", dijo a los medios antes de reunirse con los principales partidos norirlandeses.

El primer ministro aseguró que su objetivo es "unir a la gente" después de las divisiones creadas, según él, por el referéndum del brexit hace una década y la consulta sobre la independencia de Escocia en 2014.

"Lo que comprobamos es que las divisiones que surgen de esas situaciones tardan mucho tiempo en cicatrizar, y eso hace que retrocedamos y que no podamos centrarnos en lo que tenemos justo delante de nosotros aquí y ahora", declaró Burnham a los medios.

Recordó que el principal objetivo de su visita a la región es abordar cuestiones relacionadas con el alza del coste de la vida y el funcionamiento de los servicios públicos con el Ejecutivo norirlandés de poder compartido.

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El Gobierno de Belfast, encabezado por el nacionalista Sinn Féin y el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP), aún no ha presentado unos presupuestos generales cinco meses después del comienzo de su ejercicio fiscal, lo que mantiene enfrentados a unos partidos con agendas muy diferentes.

La ministra principal y vicepresidenta del Sinn Féin, Michelle O'Neill, señaló antes de su encuentro con Burnham que la región no recibe suficientes fondos del Gobierno central.

"Si Andy Burnham quiere marcar la diferencia, puede hacerlo cambiando realmente el sistema de financiación, porque el que tenemos actualmente no es suficiente", señaló.

O'Neill no hizo hoy referencia al asunto de la unificación, pese a que el Sinn Féin ha pedido a Londres que inicie los preparativos para celebrar consultas tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, como prevé el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al pasado conflicto.

Al ser preguntado al respecto, Burham insistió en que es necesario centrarse en las cuestiones "evidentes" y en que los políticos deben "buscar las soluciones que la población necesita".

"Creo que, diez años después del referéndum del brexit, hemos tenido demasiada división, demasiadas discusiones y hemos mirado demasiado al pasado. Tenemos que solucionar los problemas que tenemos justo delante, aquí y ahora", agregó.