Casi la mitad de 1.500 menores migrantes en Ceuta son niñas y muchos de menos de 13 años

Así lo reveló la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en la rueda de prensa posterior a la conferencia celebrada este jueves con las comunidades autónomas (regiones), en la que se aprobó la concesión de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes.

Esta partida podrá ampliarse a medida que el Gobierno tenga "cifras más concretas", avanzó la ministra.

Por el momento, el Ejecutivo ha propuesto que unas 500 de esas niñas que permanecen en Ceuta bajo la tutela de la ciudad, pasen a estar bajo guarda de entidades sociales de otros lugares de la Península, sin que participen recursos de otras comunidades autónomas, según fuentes ministeriales.

La ministra de Infancia defendió que ese cambio del perfil migratorio "exige" que la respuesta y el tratamiento de la migración también sea "diferente", y dejó claro que "los niños y niñas no son invasores" y que hay que afrontar la situación "en términos humanitarios" y de solidaridad.

La ministra destacó la vulnerabilidad de muchos de los menores que ha visto en Ceuta tras la crisis migratoria: niñas que huyen de una situación de violencia extrema, que no tienen familia de retorno o niños que vienen de una situación de calle; y atender a esos niños de manera individualizada "requiere un tiempo y un acompañamiento".

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Sira Rego se mostró crítica con la "apuesta europea" por la "externalización y militarización de las fronteras", en lugar de optar por "vías legales y seguras" para ordenar y controlar "una migración con derechos".

La ministra reconoció el "desborde y la saturación de los recursos de Ceuta" y subrayó que el "compromiso debe basarse en una salida humanitaria" y también "solidaria con el pueblo ceutí".

Los pasados días 30 y 31 de julio más de 70.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos a Ceuta, y aunque la inmensa mayoría regresó a las pocas horas, aún quedan en la ciudad española miles de ellos, muchos niños, que están viviendo en situación precaria, pese a los servicios que está abriendo el Gobierno para paliar la emergencia.

Esta situación ha tensionado a los servicios sociales de la ciudad y la convivencia de los vecinos, que piden la salida de estos migrantes.

Como ejemplo de la tensión, anoche, tras una protesta ciudadana de miles de personas para denunciar la crisis socioeconómica y de seguridad que sufre Ceuta, de la que culpan al Gobierno, un grupo de residentes ceutís participaron en varios disturbios y altercados, y este jueves, doce inmigrantes marroquíes fueron detenidos por apedrear un vehículo con cuatro militares tras esos disturbios.