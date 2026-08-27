Catar insiste a Irán en "continuar los esfuerzos diplomáticos" para poner fin a la guerra

Durante su encuentro, el catarí "subrayó la necesidad de respetar la soberanía de los países vecinos y la libertad de navegación, e hizo hincapié en la importancia de continuar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y resolver las disputas mediante el diálogo", según un comunicado de Exteriores de Catar.

Asimismo, ambos diplomáticos también abordaron los esfuerzos "para reducir las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo", mientras que trataron "las conversaciones en curso sobre el marco provisional propuesto" para el establecimiento de un corredor marítimo en Ormuz y un "proyecto conjunto" de desminado del estrecho.

Exteriores catarí no especificó a qué "proyecto conjunto" se refería, si bien Irán y Omán -los dos países ribereños de Ormuz- anunciaron recientemente que están cerca de cerrar un acuerdo para establecer un corredor conjunto para el tránsito de buques en el estrecho, además de colaborar en el proceso de desminado.

Precisamente ayer, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, desmintió que el estrecho haya sido desminado, tal y como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en que solo reabrirá la estratégica vía si Washington cumple con sus condiciones de detener la guerra y levantar el bloqueo marítimo.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes.

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La República Islámica además insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente para transitar por el estrecho, por el que circulaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra, algo a lo que Estados Unidos se opone.