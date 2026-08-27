Catorce personas inmigrantes agredidas sexualmente en Ceuta desde la entrada masiva

El Ministerio Público ha contabilizado 16 agresiones sexuales desde entonces en esta ciudad norteafricana, con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría, menores de edad y en situación irregular.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, avanzó parte de estos datos durante su visita de este jueves a Ceuta, donde anunció un refuerzo de la institución con tres fiscales más en la ciudad, fronteriza de Marruecos.

Catorce de las víctimas, en situación irregular, habían entrado en Ceuta a partir del 30 de julio, según las fuentes.

Seis sufrieron agresiones cometidas por más de una persona y hay, además, cinco víctimas de violación.

En cuanto a los investigados por estos delitos, dos son de nacionalidad española, otro es extranjero con residencia en España y el resto están sin identificar, detallaron las mismas fuentes.

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Peramato también informó de otros datos sobre la actividad delictiva durante la crisis, con un incremento de los delitos contra el patrimonio y de atentado y resistencia a agentes de la autoridad.

La fiscal general quiso también solidarizarse con los inmigrantes que permanecen en Ceuta, al considerar que también se encuentran en "una situación muy delicada de carácter humanitario".

Unas 80.000 personas, según datos del Ejecutivo español, entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio, si bien la gran mayoría regresó a Marruecos al poco tiempo.

No obstante, un número indeterminado decidió permanecer en la ciudad española, donde gran parte malviven a la intemperie en campamentos improvisados en lugares como las playas, entre el malestar cada vez más frecuente de los residentes locales, que denuncian una crisis socieconómica y de inseguridad y responsabilizan al Gobierno.