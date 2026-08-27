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27 de agosto de 2026 a la - 09:35

China aborda con parlamentarios de Japón cómo superar la crisis bilateral

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Pekín, 27 ago (EFE).- Una delegación de jóvenes parlamentarios japoneses se reunió este jueves en Pekín con el viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), Lu Kang, en medio de las fuertes tensiones que atraviesan las relaciones entre ambos países.

Por EFE

La delegación, encabezada por el diputado Isamu Ueda, incluye a miembros de partidos gubernamentales y de la oposición, según informó el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh.

Lu afirmó durante el encuentro que las relaciones bilaterales atraviesan "graves dificultades" y señaló la historia y las diferencias sobre Taiwán como cuestiones que afectan a la base política de los vínculos y a la confianza entre ambos países, según el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh.

El dirigente chino instó a los parlamentarios a promover que Tokio respete los cuatro documentos políticos que sustentan las relaciones bilaterales y aborde la cuestión de Taiwán de acuerdo con el principio de una sola China.

Ueda expresó, por su parte, su "profunda preocupación" por las actuales dificultades y aseguró que los parlamentarios japoneses desean mantener la comunicación con Pekín y contribuir a mejorar las relaciones, de acuerdo al organismo chino.

Posteriormente, el portavoz de Exteriores chino Lin Jian atribuyó las tensiones a declaraciones y actuaciones "erróneas" de las autoridades japonesas sobre Taiwán y seguridad militar, y pidió a Tokio "reflexionar seriamente y corregir sus errores".

China y Japón mantienen una disputa diplomática desde noviembre de 2025, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín respondió con medidas que incluyeron restricciones a las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón y una recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago.