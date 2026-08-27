China aborda con parlamentarios de Japón cómo superar la crisis bilateral

La delegación, encabezada por el diputado Isamu Ueda, incluye a miembros de partidos gubernamentales y de la oposición, según informó el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh.

Lu afirmó durante el encuentro que las relaciones bilaterales atraviesan "graves dificultades" y señaló la historia y las diferencias sobre Taiwán como cuestiones que afectan a la base política de los vínculos y a la confianza entre ambos países, según el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh.

El dirigente chino instó a los parlamentarios a promover que Tokio respete los cuatro documentos políticos que sustentan las relaciones bilaterales y aborde la cuestión de Taiwán de acuerdo con el principio de una sola China.

Ueda expresó, por su parte, su "profunda preocupación" por las actuales dificultades y aseguró que los parlamentarios japoneses desean mantener la comunicación con Pekín y contribuir a mejorar las relaciones, de acuerdo al organismo chino.

Posteriormente, el portavoz de Exteriores chino Lin Jian atribuyó las tensiones a declaraciones y actuaciones "erróneas" de las autoridades japonesas sobre Taiwán y seguridad militar, y pidió a Tokio "reflexionar seriamente y corregir sus errores".

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China y Japón mantienen una disputa diplomática desde noviembre de 2025, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín respondió con medidas que incluyeron restricciones a las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón y una recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago.