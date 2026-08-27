China, en alerta roja por Saudel, que ya deja un centenar de vuelos cancelados

El Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta roja -la de mayor gravedad- e indicó que Saudel, que a las 17:00 hora local (09:00 GMT) se encontraba a unos 320 kilómetros al este de la ciudad de Wenzhou, en Zhejiang, volvió a intensificarse este mediodía, pasando a considerarse como tifón fuerte con vientos en su centro de unos 162 kilómetros por hora.

El sistema, que avanzaba hacia el oeste-suroeste, podría tocar tierra entre la mañana y mediodía de este viernes en la franja costera comprendida entre Zhejiang y la vecina Fujian, según medios estatales.

El impacto sobre el transporte aéreo es todavía limitado, con los principales aeropuertos de la zona funcionando con relativa normalidad. Sin embargo, los aeropuertos de Ningbo y Wenzhou, ambos en Zhejiang, reportaban en conjunto unos 114 vuelos cancelados, según datos de la plataforma Feichangzhun consultados por EFE hacia las 18:30 hora local (10:30 GMT).

El aeropuerto de Ningbo ya había anunciado esta mañana que suspendería la operación de vuelos desde las 23.30 hora local (15.30 GMT) por la influencia de Saudel.

En paralelo, las lluvias asociadas a los restos de Narra han obligado a la evacuación preventiva de 3.287 personas en la provincia suroriental de Cantón, que se suman a los ya 54.000 trasladados preventivamente en la meridional región autónoma de Guangxi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los meteorólogos advirtieron de que la combinación de varios sistemas tropicales recientes puede aumentar el riesgo de riadas, deslizamientos, corrimientos de tierra y anegamientos en zonas ya castigadas por las lluvias.

La sucesión de Narra y Saudel llega en un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.

En Taiwán se preveía que las bandas exteriores de Saudel, combinadas con fuertes vientos del suroeste, provocaran fuertes lluvias en el sur y sureste hasta el viernes.

La Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán había emitido este jueves una alerta marítima, instando a los buques que naveguen y operen en aguas al norte de la isla a mantenerse en "estado de máxima alerta".

Según los últimos pronósticos, la trayectoria del tifón se ha desplazado más al norte de lo previsto, lo que da cierto alivio a esta región, que ya sufrió inundaciones generalizadas el fin de semana pasado y que obligaron a evacuar a miles de residentes, suspender las clases y la actividad laboral, e interrumpir varios servicios de transporte.