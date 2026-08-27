China vigila lago formado tras riada y rescatistas se acercan a paso fronterizo destruido

La televisión estatal CCTV informó este viernes de que 681 bomberos y rescatistas, apoyados por 113 vehículos, 13 perros de búsqueda y 47 drones, se habían aproximado ya a la zona afectada para participar en las operaciones de búsqueda y auxilio.

Los equipos lograron además restablecer las comunicaciones en un punto situado a unos tres kilómetros del paso fronterizo y habían despejado hasta la tarde local del jueves alrededor de 800 metros de la carretera que conduce hacia Gyirong, uno de los principales obstáculos para la llegada de maquinaria pesada.

El paso fronterizo de Gyirong, uno de los principales cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet, bajo control chino, quedó prácticamente arrasado y cubierto de lodo y escombros, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales, con graves daños en los accesos, las comunicaciones y otras infraestructuras.

Dos helicópteros militares chinos habían logrado llegar ya este jueves al entorno del paso fronterizo de Gyirong para realizar labores de reconocimiento y apoyar la planificación de las operaciones de rescate.

Las autoridades informaron este jueves de que 499 personas afectadas habían sido trasladadas a alojamientos temporales y que continuaba el envío de alimentos, agua, tiendas, camas plegables, mantas, generadores y otros suministros de emergencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los principales riesgos sigue siendo el lago formado por la acumulación de materiales que bloqueó un cauce tras el desastre.

Los accesos destruidos impiden por el momento aproximarse directamente a la barrera, por lo que un equipo de ingeniería tuvo que observarla mediante drones desde unos seis kilómetros de distancia, según la cadena estatal.

Según sus cálculos, la barrera tiene unos 150 metros de longitud y entre 40 y 50 metros de altura y retiene entre 1,5 y 2 millones de metros cúbicos de agua.

Los equipos detectaron además varios derrumbes secundarios en las laderas próximas y mantienen vigilancia sobre el nivel del agua, el caudal y posibles movimientos del terreno.

El último balance chino mantiene en tres los fallecidos y en 558 las personas sin localizar en el condado de Gyirong, mientras Nepal contabiliza al menos 389 muertos y 910 desaparecidos.

El desastre se produjo hacia las 10:50 hora local de China (02:50 GMT) del miércoles y las investigaciones apuntan al colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud, que arrastró rocas y otros materiales hasta convertirse en una violenta avalancha de lodo que alcanzó Gyirong.