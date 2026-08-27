'Corina' y 'Mesa de Regalos' triunfan en los premios Luminus mexicanos

"Es importante abrigar y poner en frente de todo el amor por lo que hacemos, defender el talento más allá de los que podría ser una supuesta ganancia o corrida comercial, no olvidemos por lo que hacemos las cosas, que el amor por el cine esté en el medio", expresó Naian González, protagonista de la cinta Corina dirigida por Urzula Barba Hopfner.

En un año en el que 'Mesa de regalos' obtuvo en taquilla más de 13,6 millones de pesos mexicanos (unos 800.000 dólares), cintas como Corina o la película de animación 'Soy Frankelda' lucharon por hacerse un hueco en la taquilla mexicana en la que solo el 5 % de las películas exhibidas en salas de cine son producciones nacionales.

"Fuimos la película más taquillera del año pasado, estoy muy agradecido con los productores que confiaron en esta película y nos dejaron jugar y ser creativos", comentó Santillán López que anunció el estreno de 'Mesa de Regalos 2' para febrero de 2027.

El resto de intérpretes ganadores fueron Tony Dalton en la categoría de Mejor actor por 'Las Mutaciones' (2024), Yankel Stevan en la de Actor Revelación por 'No me sigas' (2025) y Andrea Aldana en la de Actriz Revelación por 'La Arriera' (2025).

En la categoría de animación, la cinta de fantasía en stop motion apadrinada por Guillermo Del Toro 'Soy Frankelda' de los hermanos Ambriz se impuso a 'Batman Azteca', la reimaginación del superhéroe de DC en dos dimensiones como un guerrero azteca que lucha frente a la conquista española.

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En el primer año que la Canacine también premió a las series mexicanas, 'Chespirito: Sin querer queriendo'(2025), la biografía de Roberto Gómez Bolaños, creador de los personajes del 'Chavo del Ocho' o 'El Chapulín Colorado', ganó el galardón a Serie con mayor audiencia en México tras su estreno hace ya un año en la plataforma de streaming HBO Max.

En el resto de categorías 'Soy Frankelda' recibió el reconocimiento a Mejor Campaña Publicitaria, mientras que la película documental 'Kenia Os: La OG' de la artista sinaloense se alzó con el reconocimiento a Mejor Contenido Alternativo.

Por último, la Canacine anunció que el próximo año los premios pasarán a celebrarse en el estado de Jalisco al igual que los Ariel, los premios de cine más importante del país, se celebraron durante los últimos tres años en el estado ubicado en el centro del país.