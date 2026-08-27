Cuatro zonas afectadas por ébola en RDC entran en "fase de control", según Unión Africana

De acuerdo con el jefe de Preparación y Respuesta ante Emergencias de los África CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África), Yap Boum, las comunas rurales de Mitwaba (74 días sin casos), Kambala y Gomana (51) y Rabunga (43) suman más días sin contagios que los requeridos por el periodo de incubación.

"Esto demuestra que se puede cortar la transmisión", dijo Boum en su rueda de prensa virtual semanal, y agregó que las aldeas de Rutu, Rukula, Mahagi, Aru y Rungu se encuentran en "fase de observación", ya que acumulan entre 21 y 42 días sin nuevos casos.

Sin embargo, el número de muertes comunitarias representaron el 63 % en las últimas dos semanas, mientras que el 47 % ocurrieron en los centros de tratamiento contra el ébola (CTE).

A raíz del aumento de fallecimientos en las comunidades, los CDC de África pusieron en funcionamiento una estrategia de contención, ya que la concentración de recursos en el ébola afectó la continuidad de los demás servicios sanitarios.

"En zonas como Niania y Ezere (en la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia) se registra una caída generalizada en el acceso a la atención primaria, incluyendo partos asistidos, consultas generales y vacunación de rutina, lo que genera riesgo de brotes secundarios", indicó Boum.

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"El modelo de respuesta centrado en la aldea se estructura en niveles donde se asignan agentes comunitarios a los bloques de vivienda y se genera participación con los jefes locales y comités comunitarios de las aldeas", explicó el funcionario de la UA.

En Bunia, líderes de unas cincuenta aldeas expuestas al ébola firmaron un acta de compromiso junto a grupos de mujeres y jóvenes para integrarse en la detección temprana y en los equipos de entierros dignos y seguros.

Según el último informe, con datos recopilados hasta el 25 de agosto, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC el brote acumula a 2.744 muertos y 5.713 casos confirmados.

El virus del ébola azota a las provincias de Bas-Uélé (norte), la oriental Ituri (epicentro del brote), Tshopo (centro-norte), Haut-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur (este), aunque esta última lleva más de 80 días sin nuevos casos confirmados.

La epidemia, declarada en el este del país el 15 de mayo, ya es la segunda más mortífera y con más contagios de la historia tras superar a la que también ocurrió en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, pero todavía está lejos de la más grave registrada hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.