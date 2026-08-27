Detienen en Japón a dos chilenos acusados de robar relojes por 1,3 millones de dólares

Según la agencia de noticias Kyodo, que citó a una fuente anónima relacionada con la investigación, los hombres, de entre veinte y treinta años de edad, fueron detenidos por la Policía nipona el jueves en la ciudad de Osaka, acusados de cometer el robo a plena luz del día en el barrio capitalino de Nakano.

Tres relojes Richard Mille y un Patek Philippe fueron sustraídos el pasado martes en el popular centro comercial Nakano Broadway, en un robo perpetrado por dos personas y que duró apenas una decena de segundos.

Según la cadena de televisión pública NHK, la Policía capitalina detuvo a los dos hombres chilenos tras analizar cámaras de seguridad de la zona.

El medio añadió que los agentes hallaron, entre las pertenencias de ambos detenidos y en una vivienda que habían alquilado en Osaka, un reloj de la misma marca que uno de los robados.