Director de la CIA advirtió a Rusia de que no atacara a miembros de la OTAN, según medios

El viaje de Ratcliffe a la capital rusa se conoció el martes, tras detectarse el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en un aeropuerto moscovita y una caravana diplomática recorriera recorriendo la ciudad.

La advertencia de no atacar a los aliados fue revelada por The Wall Street Journal y la cadena CBS News, aunque de momento la CIA no se ha pronunciado de manera oficial sobre los motivos de la visita de su director.

Este aviso se produce en medio de evaluaciones de la inteligencia estadounidense que indicaban que Rusia podría intentar poner a prueba a la OTAN, según el WSJ.

Se trata de la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia como director de la CIA, un cargo al que llegó tras desempeñarse como jefe de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021).

El propio Trump confirmó la visita del funcionario a Moscú en una entrevista el miércoles, pero negó que estuviera relacionada con alguna intención por parte de Rusia de poner a prueba a la OTAN, y la consideró como un viaje "semirutinario".

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El Kremlin, por su parte, negó este jueves que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a las naciones europeas de defender una política agresiva hacia Moscú.

"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.