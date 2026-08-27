El brent sube más de un 2 % y roza los 90 dólares después de tres sesiones de pérdidas

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 1,86 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 87,84 dólares.

El brent recuperó terreno y se colocó ligeramente por debajo de la barrera psicológica de los 90 dólares, ante el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que no tenía prisa en retomar las negociaciones con Teherán.

Este mismo jueves, la Casa Blanca confirmó que Washington no tiene en este momento negociaciones activas con la República Islámica y que esto seguirá siendo así hasta que Trump considere que Irán muestra una disposición definitiva para sentarse a la mesa.

El 'oro negro' acumulaba tres sesiones a la baja después de que Estados Unidos anunciase una nueva ofensiva económica contra Irán y sanciones a países que comercien con él (que se suma al bloqueo naval ya en vigor), y ante el optimismo renovado de los inversores por las negociaciones de Irán con Omán para abrir un corredor temporal en el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó esta semana que Ormuz está abierto y completamente desminado, algo que desmintió Irán. Este jueves, en declaraciones a EFE en Ciudad de México, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, pidió a las navieras que "eviten" transitar por la vía marítima.