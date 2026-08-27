El CAC-40 cierra con una caída pronunciada del 1,68 % a contracorriente de Wall Street

El CAC-40 cerró en 8.319,87 puntos, con 32 valores en rojo y 8 en verde.

Impulsado por los resultados del fabricante de chips Nvidia (usados para la IA), los tres principales índices de Wall Street abrieron en verde.

Sin embargo, el CAC-40, sobre todos sus bancos, cayeron en el terreno negativo por un repunte de la incertidumbre política, a menos de ocho meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que la ultraderecha de Marine Le Pen y el izquierdistas Jean-Luc Mélenchon podrían ser los dos candidatos en la segunda vuelta.

La caída coincide con el debate de las presidenciales organizado por la patronal francesa Medef, en el que Mélenchon dio a entender que es posible una condonación por parte del BCE de la deuda francesa.

Société Générale (-4,99 %), BNP Paribas (-4,79 %) y Crédit Agricole (-3,97 %) se destacaron entre las caídas. Otros pesos pesados del índice, como la petrolera TotalEnergies (-1,47 %) y el grupo de lujo LVMH (-1,41 %), terminaron en rojo.

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Al alza, destacaron los fabricantes de automóviles Renault y Stellantis, con subidas del 4,34 % y 2,42 %, respectivamente, así como el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que avanzó el 2,99 %.