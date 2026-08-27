El crédito público premia a los grandes productores en la Amazonía e ignora la bioeconomía

Los datos son de un estudio de investigadores de la Fundación Getulio Vargas (FGV) publicado este jueves en la revista científica PLOS Climate y que analizó la orientación de los recursos públicos destinados al desarrollo de la región entre 2013 y 2025.

Los investigadores concluyeron que la financiación siguió dándole prioridad al modelo económico basado en la producción y exportación de materias primas e ignoró la bioeconomía.

Tan solo en el año agrícola 2024-2025 los grandes productores recibieron 148.750 millones de dólares en créditos públicos mientras que la agricultura familiar tan solo recibió 15.320 millones de dólares de financiación del Estado.

En el año agrícola anterior (2023-2024), las líneas de crédito sociambientales, es decir las destinadas a agroecología, bioeconomía o silvicultura, representaron el 4,3 % del volumen total de crédito del programa de apoyo a la agricultura familiar (Pronaf) y tan solo un 0,4 % del crédito agrícola total.

De las inversiones públicas en programas estratégicos para el Gobierno en la Amazonía, 13.290 millones de dólares se destinaron a la infraestructura necesaria para transportar las materias primas extraídas por los grandes productores y ningún recurso a proyectos en los territorios tradicionales o a las cadenas de valor de la sociodiversidad.

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Según los investigadores, el crédito público rural en la Amazonía se concentró principalmente en el sector agropecuario, en detrimento de actividades capaces de generar valor a partir de la biodiversidad sin destruir los ecosistemas.

El estudio, según sus autores, dejó en evidencia la contradicción entre el potencial de la Amazonía para desarrollar una economía basada en sus recursos naturales y la dirección que han tomado los flujos de capital.

Mientras la bioeconomía es presentada como una vía para combinar conservación ambiental, generación de ingresos y desarrollo local, la mayor parte de los créditos continúa respaldando actividades tradicionales de producción de materias primas, especialmente soja y carne.

La agricultura y la ganadería orientadas a los mercados de exportación figuran entre las principales beneficiarias de este modelo.

Estas actividades tienen un peso creciente en la economía amazónica, pero también están asociadas a la deforestación.

El estudio señala que este patrón ha dejado en segundo plano proyectos destinados al desarrollo sostenible de la región, pese a la existencia de oportunidades vinculadas con productos de la sociobiodiversidad, sistemas agroforestales, productos forestales no madereros, ecoturismo y otras actividades capaces de aprovechar económicamente la biodiversidad manteniendo en pie el bosque.

La investigación pone de relieve, además, que el problema no se limita a la cantidad de recursos disponibles, sino también a la estructura de los incentivos económicos.

"Si no cambiamos ese modelo de financiación para darle más apoyo a las cadenas sustentables, no lograremos resolver los problemas de desarrollo social y económico de la Amazonia y acabar con la deforestación", aseguró José Antonio Puppim, investigador de la FGV y uno de los autores del estudio.

La riqueza del bosque en pie y el futuro del agronegocio y de la bioeconomía figuran entre los temas que se discutirá en la cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que organiza la Agencia EFE en São Paulo el próximo 3 de septiembre y que contará con la participación de autoridades, expertos y representantes de empresas y organismos multilaterales.

El evento cuenta con el patrocinio de ApexBrasil y WWF-Brasil, además del apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.