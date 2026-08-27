El déficit por cuenta corriente de Brasil aumenta al 2,49 % del PIB en julio

La diferencia entre lo que el país suramericano ingresó y gastó en sus transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias fue negativa hasta situarse en los 62.900 millones de dólares (unos 54.000 millones de euros) en términos interanuales.

No obstante, Brasil registró un menor déficit en su cuenta corriente frente a los doce meses concluidos en julio de 2025, cuando alcanzó el equivalente al 3,51 % del PIB.

Solo en el pasado mes de julio de este 2026, el indicador fue deficitario en 8.100 millones de dólares, un 17,4 % más frente al mismo periodo del año anterior.

En la misma comparación, el superávit en la balanza comercial totalizó 6.200 millones de dólares, un 3,1 % menos, en plena búsqueda de nuevos mercados tras la imposición de aranceles adicionales de entre el 12,5 % y el 25 % por parte de Estados Unidos sobre parte de los productos brasileños.

Con todo, las exportaciones crecieron un 5,7 %, mientras que las importaciones presentaron un aumento del 8,1 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El déficit en la cuenta de servicios subió un 10,4 % entre los meses de julio de 2025 y 2026, hasta los 5.300 millones de dólares.

Por otro lado, Brasil recibió en julio pasado 7.500 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), lo que supone cerca de un 11 % menos frente al mismo mes de 2025.

En los últimos doce meses concluidos en julio, la inversión extranjera directa llegó a 88.400 millones de dólares (3,50 % del PIB), un 30 % más interanual.

El nivel de reservas internacionales de Brasil subió en julio hasta los 369.700 millones de dólares, tras sumar 2.200 millones en relación al mes anterior.

Después de crecer un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025, la economía brasileña está en fase de desaceleración y todas las previsiones prevén un frenazo para este año que limitará la expansión del PIB del país a un 2 %.