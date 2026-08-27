El desempleo en Japón cayó en julio al 2,4 %, el más bajo en un año

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, el número de desempleados en Japón en el séptimo mes de este año era de 1,69 millones, lo que supone 80.000 personas menos que en el mes anterior. El número de personas con trabajo en el país asiático se situó en 68,5 millones.

El desglose por industrias en comparación con el año anterior muestra que los servicios personales y de ocio experimentaron un aumento de 130.000 trabajadores, mientras que el comercio mayorista y minorista registró una caída de 150.000 personas.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 118 en julio, sin cambios con el mes anterior, señaló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar. En julio, las nuevas ofertas de trabajo se redujeron un 0,8 % interanual.