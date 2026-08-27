El Gobierno de Italia confirma tres connacionales desaparecidos tras la riada en Nepal

"Expreso el pésame del Gobierno italiano a las familias de las víctimas de las inundaciones que han golpeado el Nepal y la región tibetana. Nuestra cercanía va a las autoridades y a las poblaciones afectadas", escribió el titular de Exteriores en su cuenta de X.

Para coordinar la emergencia sobre el terreno, el ministro ha dispuesto el envío de una delegación de la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores desde Roma con el objetivo de crear un punto de asistencia a sus compatriotas en Katmandú, así como el traslado inmediato de personal diplomático desde la Embajada de Italia en Nueva Delhi.

"La Farnesina (sede de la cancillería italiana) está trabajando para rastrear a los compatriotas con los cuales aún no se ha logrado establecer un contacto y garantizarles todo apoyo posible", añadió Tajani en su mensaje.

En ese sentido, el Ministerio de Exteriores confirmó que, por el momento, tres ciudadanos italianos no se encuentran localizables en la zona del desastre.

Entretanto, los equipos de rescate en Nepal intensifican este jueves las labores para localizar a más de 900 personas que figuran como desaparecidas o incomunicadas tras la devastadora riada que arrasó varias localidades cerca de la frontera con la Región Autónoma del Tíbet (en el suroeste de China), con la parte nepalí, que contabiliza al menos 359 fallecidos.

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Según la última actualización de la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA), al menos 910 personas están "sin contacto" o desaparecidas, entre las que se contabilizan 517 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita en el país, 85 miembros de los cuerpos de seguridad y aduanas y decenas de residentes locales.