Mundo
27 de agosto de 2026 a la - 11:05

El Gobierno portugués reduce a tres los nacionales desaparecidos tras la riada en Nepal

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Lisboa, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este jueves de que ha sido hallado con vida y "lejos de lo sucedido" uno de los cuatro portugueses dados por desaparecidos a raíz de la riada que afectó ayer una franja fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet.

Por EFE

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso indicó a EFE que se trata de un ciudadano nacional que figuraba como desaparecido desde ayer, que "acaba de ser localizado" y "está bien de salud y a salvo, todavía en la frontera con el Tíbet, pero aparentemente lejos de lo sucedido".

De esa manera, se reduce a tres el número de portugueses desaparecidos en esa zona, siendo uno de sexo masculino y dos de sexo femenino.

En conjunto, los balances que han ofrecido por separado Nepal y China contabilizan al menos 362 fallecidos y cerca de 1.400 desaparecidos a causa del desastre.