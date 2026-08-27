El Memorial de Srebrenica pide no olvidar los crímenes de Mladic ni a sus víctimas

"Ahora queda la parte más difícil del trabajo: no permitir que la verdad, la responsabilidad y la memoria mueran con él", declaró en sus redes sociales el director de la institución, Emir SuljagiC.

Mladic, condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo, entre otros crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), falleció este jueves a los 83 años en la prisión de La Haya.

"No hay mucho que decir al respecto. Ese hecho tampoco cambia mucho: no resucita a los muertos, no borra las fosas comunes, no cambia los veredictos ni convierte a un criminal en una figura histórica", afirmó Suljagic al reaccionar a la noticia.

Durante el conflicto bélico, Suljagić, de entonces 17 años, se refugió con su familia de la persecución serbobosnia en el enclave de Srebrenica, una zona que había sido entonces declarada 'protegida por la ONU'.

Su dominio del inglés y su labor como traductor para Naciones Unidas le permitieron evitar ser una víctima más de la ejecución masiva de hombres y niños del enclave tras la caída de la ciudad en manos serbobosnias en julio de 1995.

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"Lo miré a los ojos en julio de 1995. Veía a un hombre que ya había decidido qué les sucedería a las personas que me rodeaban, incluida la inmensa mayoría de mis conocidos", recordó hoy Suljagic sobre el excomandante.

"Sin embargo, murió en prisión, condenado por genocidio y otros crímenes graves. Las personas a las que envió a la muerte no tuvieron la oportunidad de envejecer; ese es el único aspecto de su muerte que me importa", añadió.

Por su parte, los medios públicos de la República Srpska, entidad serbia de Bosnia-Herzegovina en la que se ubica Srebrenica, han vuelto a calificar el encarcelamiento de Mladic como una "injusticia" contra el pueblo serbio y han ensalzado su figura como la de un héroe.

Ni el Gobierno de la República Srpska ni el de Serbia reconocen las sentencias del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) que califican de genocidio la masacre de Srebrenica.