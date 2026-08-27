El ministro de Defensa británico, abiertamente gay, "inundado" por mensajes homófobos

En una entrevista para el pódcast Dale All Talk en el Festival Fringe de Edimburgo, Streeting atribuye estos mensajes de odio a que muchas personas "no pueden soportar" que un homosexual dirija las fuerzas armadas, según recoge la BBC.

"He experimentado más homofobia online en las últimas tres semanas (las posteriores a su nombramiento) que en toda mi vida", expresó.

Sin embargo, dijo que aguantará "el reto de plantar cara a esta especie de estereotipos que persisten en los rincones más oscuros de internet", pues reconoció que su homosexualidad no resultó relevante para los medios de comunicación 'tradicionales', un territorio distinto al de las rede sociales.

La homosexualidad -despenalizada en Inglaterra y Gales en 1967, en Escocia en 1980 y en Irlanda del Norte en 1982- siguió estando prohibida hasta el año 2000 en las fuerzas armadas británicas.