El NRC alerta de que las inundaciones pueden agravar más la crisis de hambre en Somalia

Durante una visita a campamentos de desplazados en Kismayo, en el sur del país, el secretario general del NRC, Jan Egeland, advirtió de que la situación está "al límite".

"Comunidades enteras llevan meses esperando sin recibir ninguna ayuda", afirmó Egeland en un comunicado.

"He conocido a familias, mujeres, niños y agricultores que lo han perdido todo por los ciclos de sequía y hambre. Las familias comparten un solo plato de comida al día. Los recién nacidos corren peligro de morir por desnutrición", añadió.

Según el NRC, seis millones de personas, una de cada tres en Somalia, afrontan niveles de hambre de crisis o peores tras varias temporadas consecutivas de sequía.

Más de 700.000 personas han sido desplazadas este año, de ellas más de 500.000 solo por la sequía.

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La organización también citó una advertencia de Médicos Sin Fronteras (MSF), según la cual uno de cada dos niños en algunas zonas del sur de Somalia sufre desnutrición.

Al mismo tiempo, los recortes de ayuda han reducido el apoyo a los desplazados somalíes y la respuesta humanitaria para el país sigue financiada solo al 30 %, de acuerdo con el NRC.

"Ahora están a punto de ser golpeados por inundaciones que amenazan con arrasarlos. No podemos mirar hacia otro lado y permitir pasivamente que otra catástrofe golpee a estas familias", señaló Egeland.

La temporada de lluvias Deyr, prevista para octubre, podría verse intensificada por el fenómeno de El Niño y provocar las peores inundaciones en Somalia desde 2023, según la organización humanitria.

El NRC recordó que las inundaciones de ese año desplazaron a 1,2 millones de personas, mataron a 8.000 animales de granja y dañaron 11.000 hectáreas de tierras agrícolas.

"Los somalíes pagan el precio de brutales crisis climáticas de las que no son en absoluto responsables. Sabemos que el próximo golpe está llegando y sabemos cómo el hambre se convirtió en hambruna en el pasado cuando Somalia fue abandonada. Lo que no tenemos es financiación para actuar", afirmó Egeland.

El NRC pidió aumentar la financiación humanitaria para seguridad alimentaria, nutrición, agua y saneamiento, refugio y servicios de protección en las zonas más afectadas.

También reclamó una inversión inmediata en preparación ante inundaciones, incluidos sistemas de alerta temprana, planificación de evacuaciones y protección de infraestructuras críticas antes de las lluvias Deyr.

La organización solicitó, además, asistencia para ayudar a las familias a sobrevivir a la actual crisis de hambre e inversión a largo plazo en programas de resiliencia para romper el ciclo de sequías e inundaciones recurrentes.