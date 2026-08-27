El nuevo Gobierno conservador de Hungría multiplica por cuatro la pensión mínima

“Centenares de miles de nuestros compatriotas mayores al final del mes hacen cuentas para ver si pueden pagar por los medicamentos, la alimentación, las facturas o quizá la leña. Esto es sencillamente inaceptable”, dijo el primer ministro, Péter Magyar, en Facebook.

Con esta decisión, añadió Magyar, “a centenares de miles de personas les aumentará considerablemente la pensión”.

Magyar es primer ministro desde mayo pasado tras haber ganado las elecciones legislativas con su partido, Tisza, contra el entonces primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán y su partido, Fidesz, en el poder entre 2010 y 2026.

En enero de 2026 en Hungría, de 9,7 millones de habitantes, casi 2,3 millones de jubilados recibían una pensión.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Hungría (KSH), más de 240.000 jubilados reciben pensiones inferiores a los 330 euros mensuales en el país centroeuropeo.

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En Hungría, según datos de junio pasado, la pensión media es de unos 660 euros mensuales, mientras que el salario medio es de unos 1.400 euros por mes.

El 95 % de las pensiones se sitúa por debajo del sueldo medio.

La pensión mínima de 80 euros mensuales fue fijada en 2008 y desde entonces no fue modificada.