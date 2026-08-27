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27 de agosto de 2026 a la - 10:30

El petróleo de Texas abre con una subida de un 0,50 %, hasta 82,64 dólares el barril

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Nueva York, 27 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una subida de un 0,50 %, hasta 82,64 dólares el barril, mientras los inversores siguen de cerca los esfuerzos diplomáticos para aliviar la tensión en el estrecho de Ormuz.

Por EFE

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,41 dólares respecto al cierre anterior.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz y aseguró que mantiene "mucha ventaja" sobre la República Islámica, contra la que busca redoblar la presión mediante la operación 'Paria Económico', que persigue sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

Durante la madrugada, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido.

En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación" que no causó daños a la tripulación ni tuvo un impacto ambiental reportado.