El petróleo de Texas abre con una subida de un 0,50 %, hasta 82,64 dólares el barril

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,41 dólares respecto al cierre anterior.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz y aseguró que mantiene "mucha ventaja" sobre la República Islámica, contra la que busca redoblar la presión mediante la operación 'Paria Económico', que persigue sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

Durante la madrugada, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido.

En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación" que no causó daños a la tripulación ni tuvo un impacto ambiental reportado.