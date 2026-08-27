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27 de agosto de 2026 a la - 12:00

El secretario general de la ONU pide más recursos ante el rápido avance del ébola en RDC

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Naciones Unidas, 27 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este jueves de que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es "el que más rápido crece de los registrados hasta ahora" y que "se está extendiendo más rápido que la respuesta para contenerlo".

Por EFE

"Pero se puede detener", afirmó Guterres a los medios, y pidió a la comunidad internacional "más atención, voluntad política y recursos" para hacer frente a la crisis, que calificó de "tragedia humana".

Según los datos hasta el 25 de agosto, el brote suma 5.713 casos confirmados y 2.744 muertes, con unos 500 nuevos casos cada semana. Mujeres y niños están siendo especialmente afectados.

Guterres destacó las dificultades para combatir el virus en un país marcado por "décadas de conflicto, sistemas sanitarios sobrecargados e infraestructuras deficientes".

Más de 40 trabajadores sanitarios han muerto durante la respuesta y otros han resultado infectados, agregó. Además, los centros de tratamiento y las ambulancias han sufrido ataques.

La respuesta, liderada por el Gobierno congoleño con apoyo de la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios, busca "reforzar la vigilancia, el tratamiento, la participación comunitaria y la prevención de nuevos contagios", dijo el secretario general.

La ONU ha destinado más de 80 millones de dólares de fondos comunes y ha presentado un plan humanitario de 2.130 millones, del que solo está financiado el 48 %.

Guterres pidió los 1.100 millones restantes y advirtió de que los recursos actuales solo alcanzarán "semanas, no meses".

"El tiempo no está de nuestro lado", recalcó.