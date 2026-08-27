El Servicio Geológico de EEUU y China apuntan al colapso de glaciar como causa de la riada

"Se trató de un derrumbe glaciar y un flujo de detritos", dispuso este jueves el USGS, que inicialmente relacionó el origen de la tragedia con un terremoto de magnitud 4,4 en Nepal y, más tarde, con un deslizamiento de tierra.

Por su parte, expertos del Ministerio chino de Recursos Naturales determinaron mediante imágenes de satélite que el desastre se originó por el desprendimiento de una masa de hielo en una zona glaciar de Nepal situada a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud.

Según Pekín, la masa arrastró materiales glaciares y descendió a gran velocidad hasta convertirse en un flujo de detritos y posteriormente en un corrimiento de lodo que alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong tras recorrer unos 20 kilómetros en apenas siete minutos.

Las autoridades de Nepal elevaron en su última actualización de cifras a 359 los fallecidos por la riada de la víspera, que impactó el distrito de Rasuwa, situado en el norte del país, en la frontera con la región autónoma del Tíbet.

De acuerdo con el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, 517 de ellos extranjeros.

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China ha reportado por el momento tres fallecidos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos.

Gran parte de las víctimas, como informan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río, bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades.