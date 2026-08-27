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27 de agosto de 2026 a la - 15:50

El tratado de libre comercio entre Perú y Hong Kong entrará en vigencia el 1 de septiembre

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Lima, 27 ago (EFE).- El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Hong Kong entrará en vigencia el próximo martes 1 de septiembre, según anunció -en un comunicado- el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano, que espera con ello impulsar el acceso de las exportaciones peruanas en los mercados asiáticos.

Por EFE

Este acuerdo fue suscrito entre ambos países en noviembre de 2024, en el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Su entrada en vigor garantizará de manera permanente el arancel cero para los productos originarios de Perú que lleguen a Hong Kong, lo que generaría nuevas oportunidades para sectores como el agroexportador, con productos como uvas, arándanos y paltas (aguacates).

El TLC también establecerá un marco jurídico estable y transparente para el comercio de servicios, al facilitar la participación de empresas peruanas en sectores como tecnologías de la información, software, servicios audiovisuales, consultoría y servicios digitales, con especial potencial para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En 2025, las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los 237,8 millones de dólares, lo que convierte a este país en el sexto destino de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia

Las exportaciones tradicionales de Perú a Hong Kong representan el 40,27 % del total, y se concentran principalmente en la exportación de oro.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales del país andino a Hong Kong representan el 59,73 % y fueron impulsadas por el sector agropecuario, principalmente por el envío de arándanos, uvas y paltas, entre otros productos.

En tanto, las importaciones peruanas desde Hong Kong fueron de 28,6 millones de dólares. Los sectores con mayor participación fueron el sector siderúrgico (34,3 %), el químico (22,9 %) y el metalmecánico (19,2 %).

El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, destacó que, al ser uno de los principales centros comerciales, financieros y logísticos de la región, "Hong Kong se convierte en una plataforma estratégica para acceder a otros mercados asiáticos, en línea con el objetivo del Perú de consolidarse como un 'hub' (centro) logístico y comercial entre América Latina y Asia".