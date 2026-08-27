El tratado de libre comercio entre Perú y Hong Kong entrará en vigencia el 1 de septiembre

Este acuerdo fue suscrito entre ambos países en noviembre de 2024, en el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Su entrada en vigor garantizará de manera permanente el arancel cero para los productos originarios de Perú que lleguen a Hong Kong, lo que generaría nuevas oportunidades para sectores como el agroexportador, con productos como uvas, arándanos y paltas (aguacates).

El TLC también establecerá un marco jurídico estable y transparente para el comercio de servicios, al facilitar la participación de empresas peruanas en sectores como tecnologías de la información, software, servicios audiovisuales, consultoría y servicios digitales, con especial potencial para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En 2025, las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los 237,8 millones de dólares, lo que convierte a este país en el sexto destino de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia

Las exportaciones tradicionales de Perú a Hong Kong representan el 40,27 % del total, y se concentran principalmente en la exportación de oro.

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Por su parte, las exportaciones no tradicionales del país andino a Hong Kong representan el 59,73 % y fueron impulsadas por el sector agropecuario, principalmente por el envío de arándanos, uvas y paltas, entre otros productos.

En tanto, las importaciones peruanas desde Hong Kong fueron de 28,6 millones de dólares. Los sectores con mayor participación fueron el sector siderúrgico (34,3 %), el químico (22,9 %) y el metalmecánico (19,2 %).

El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, destacó que, al ser uno de los principales centros comerciales, financieros y logísticos de la región, "Hong Kong se convierte en una plataforma estratégica para acceder a otros mercados asiáticos, en línea con el objetivo del Perú de consolidarse como un 'hub' (centro) logístico y comercial entre América Latina y Asia".