Elevan a 15 el número de fallecidos tras el incendio esta semana en una planta de gas rusa

"Las operaciones de búsqueda y rescate han concluido y se han confirmado 15 fallecimientos, entre ellos un ciudadano ruso y 14 extranjeros", indica un comunicado difundido por la empresa.

La víspera, las autoridades informaron de ocho muertos y nueve desaparecidos en el siniestro, cuyas causas aún no han sido aclaradas.

La mayoría de los fallecidos, según fuentes oficiales, son trabajadores chinos.

En los hospitales continúan internados 39 heridos a consecuencia del suceso.

El incendio en la planta se desató este pasado martes y afectó a un taller tecnológico auxiliar de la planta, donde se ultimaban los preparativos para la puesta en marcha de la instalación.

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Las autoridades incoaron una causa penal por violación de las normas de seguridad industrial en instalaciones peligrosas.

La planta de gas de Amur aspira a convertirse después de su lanzamiento en uno de los mayores productores mundiales de polietileno y polipropileno.