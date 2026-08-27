España y otros tres países piden retomar debate sobre activos rusos para apoyar a Ucrania

La petición, que figura en una carta de los ministros de Exteriores de los cuatro países dirigida a la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y a la ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE, fue adelantada el miércoles por el "Financial Times".

Los cuatro países consideran en la misiva, a la que tuvo acceso EFE, que la próxima reunión informal de los ministros de Exteriores, que tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre en Wicklow (Irlanda), es una "buena ocasión" para plantear el tema.

La carta empieza subrayando que desde hace un año la UE ha demostrado su capacidad de asumir un papel aún mayor para garantizar que Ucrania disponga de los medios necesarios para defenderse y califica de "hito importante" la decisión de conceder a ese país un préstamo de 90.000 millones de euros para 2026-2027.

Sin embargo, dice que aunque "debemos sentirnos orgullosos de nuestros logros, no podemos permitirnos caer en la autocomplacencia".

Los cuatro países reconocen que el préstamo de apoyo a Ucrania "está marcando una diferencia sustancial", pero añaden que "todos somos conscientes de que no será suficiente".

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"Con el paso de los días, el coste de la guerra aumenta a medida que prosiguen sin tregua los implacables ataques de Rusia. No hay indicios de que Rusia esté dispuesta a poner fin a la agresión, y sus consecuencias afectan cada vez más a los Estados miembros de la UE. Ucrania necesita más apoyo financiero, tanto a corto como a largo plazo", dicen.

Insisten en que la UE "debe seguir proporcionando a Ucrania un apoyo financiero integral, previsible y estructurado, acorde con sus necesidades".

En ese contexto, consideran que "ha llegado el momento de retomar la cuestión de cómo aprovechar aún más los activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania".

Recuerdan que en diciembre pasado la UE reafirmó que, conforme a la legislación de la UE, los activos rusos deben permanecer inmovilizados hasta que Moscú cese la guerra y compense voluntariamente a este país.

Pero añaden que, "mediante el uso de los activos inmovilizados, la UE puede garantizar que Rusia pague sin demora por la destrucción causada en Ucrania, al tiempo que se reduce la carga para nuestros propios contribuyentes".

Los cuatro países opinan que el uso de estos activos "no solo constituye un instrumento importante para mantener nuestro apoyo a Ucrania, sino también una herramienta poderosa para aumentar la presión sobre Rusia".

Admiten ser "plenamente conscientes de la complejidad de esta cuestión y de la necesidad de buscar soluciones que tengan en cuenta los intereses legítimos" y, por ello, proponen invitar a los expertos técnicos de la Comisión a explorar, en consulta con los países, "nuevas opciones" para utilizar esos activos "garantizando que el riesgo sea compartido por todos los Estados miembros de la UE y que ninguno de ellos soporte una carga desproporcionada".

"La gestión de los riesgos financieros y económicos, así como el cumplimiento del derecho internacional, serán componentes clave de este análisis y debate técnicos", adelantan.

La Comisión Europea (CE) dijo este jueves que aún no ha recibido la carta de esos cuatro países pero que la posibilidad de recurrir a esos activos sigue abierta.

"Esta cuestión nunca se ha retirado de la agenda. Ha estado en la agenda desde la reunión del Consejo Europeo del 18 de diciembre del año pasado, en la que precisamente se instó al Consejo y al Parlamento a seguir examinando las dimensiones jurídicas y técnicas de un posible préstamo de reparación basado exactamente en los activos inmovilizados que se encuentran en la UE", dijo el portavoz comunitario Balazs Ujvari.

Además, indicó que la CE "está dispuesta a prestar cualquier asistencia que pudiera ser necesaria en este contexto".