Finlandia suspende sus donaciones a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos

Según Tavio, del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, el acuerdo plurianual de asistencia financiera suscrito por el anterior Gobierno finlandés con la UNRWA expira este año y ha decidido no renovarlo.

No obstante, el ministro afirmó que el país nórdico seguirá donando la misma cantidad -cinco millones de euros anuales- para ayudar a los refugiados palestinos por medio de otras organizaciones internacionales.

"El nivel de financiación no disminuirá, sino que será canalizado a través de otras vías, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas", señaló el ministro en su cuenta de la red social X.

Según medios locales, la decisión de no renovar la ayuda humanitaria a la UNRWA se debe a que el actual Gobierno finlandés prefiere usar otros canales más seguros para garantizar que su contribución no pueda ser desviada hacia organizaciones terroristas como Hamás.

"Otro posible canal de apoyo finlandés podría ser el nuevo fondo de reconstrucción para Palestina de la ONU. Estamos explorando diferentes posibilidades", dijo Tavio en un comunicado.

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El ministro señaló que con esta medida Finlandia se sitúa en la misma línea que Suecia, cuyo Gobierno optó por dejar de financiar la UNRWA a partir de 2025, una decisión que la agencia calificó de "decepcionante".

Finlandia, al igual que una veintena de países más, suspendió temporalmente la ayuda destinada a esta agencia en 2024, después de que Israel denunciase que 12 de los 30.000 empleados de la UNRWA estuvieron implicados supuestamente en los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, reanudó la ayuda dos meses más tarde, tras recibir garantías bilaterales por parte de la ONU de que vigilaría estrechamente a la agencia para prevenir posibles abusos de forma más eficaz.

La UNRWA atraviesa la peor crisis desde su fundación en 1949 debido a la grave escasez de financiación, las dudas de algunos Gobiernos sobre sus posibles vínculos con Hamás y el continuo acoso de Israel, que ha desmantelado a la fuerza muchas de sus instalaciones en Cisjordania y Jerusalén.