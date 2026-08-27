Fiscal argentino pide a Tierra del Fuego información sobre la carga de buque británico

Fuentes judiciales confirmaron este jueves a EFE que el fiscal de Estado provincial, Virgilio Martínez de Sucre, dio un plazo de quince días al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para que le remita un informe sobre el accionar de su Ejecutivo respecto a los movimientos del buque petrolero VS Promise.

La presencia del buque de bandera británica fue denunciada por el propio Gobierno provincial el pasado lunes.

Ese día, el Ejecutivo fueguino reclamó al Gobierno de Javier Milei por haber dejado atracar el barco en el puerto de Ushuaia, propiedad de Tierra del Fuego pero intervenido por las autoridades nacionales desde enero pasado, por lo que la provincia no tiene ahora capacidad de decisión sobre la infraestructura.

Tierra del Fuego alegó que existe una ley provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de barcos con bandera británica.

La ley se inscribe en el histórico reclamo de soberanía por parte de Argentina sobre las Malvinas, un archipiélago que forma parte del territorio de Tierra del Fuego pero que está bajo dominio británico desde 1833.

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Luego de la protesta por el amarre del navío en el puerto de Ushuaia se supo que el buque había estado poco antes en la monoboya Cullen, una estructura de carga de petróleo en aguas del Atlántico, cerca de la costa tierra fueguina, desde donde la provincia supervisa las operaciones de exportación petrolera.

En su requerimiento, el fiscal pidió al Gobierno provincial que le remita documentación sobre los registros de operaciones relativos al buque en el puerto de Ushuala y en la monoboya de Cullen en este año o en períodos anteriores.

También que le indique si, en algún momento, alguna autoridad provincial autorizó o, al menos, no objetó el ingreso del petrolero a aguas jurisdiccionales de Tierra del Fuego y su operación en Cullen, y si se fiscalizó la carga de crudo en ese punto.

En un comunicado, la secretaria de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, Julieta Balderramas, explicó que, cuando un buque carga crudo en la monoboya de Cullen, personal de la secretaría a su cargo interviene desde tierra en la certificación de origen y la medición de los volúmenes de petróleo a ser transferidos al barco con destino a exportación.

Aclaró que ese personal no interviene "en la autorización de navegación ni en la documentación propia del buque".

"Nuestros fiscalizadores participan de las maniobras de carga de buques desde tierra, constatando los volúmenes exportados, las tareas que realizan no implican subir a los buques tanque ni participan en las operaciones propias de navegación como el control marítimo de las embarcaciones", indicó.

Respecto de la bandera del buque, Balderramas dijo que la Secretaría de Hidrocarburos no tiene acceso a la información relativa a la procedencia del buque, su bandera, registro y documentación marítima, algo que "corresponde a la competencia de otros organismos nacionales en materia de control marítimo".